Ayoub kwam vorig jaar transfervrij over van FC Utrecht. Hij kon zowel onder Van Bronckhorst als onder Stam nooit een basisplaats veroveren.

Ook Jan-Arie van der Heijden is dinsdag achtergebleven in Rotterdam. Net als Ayoub kan hij zich de komende dagen focussen op een transfer naar een andere club. Welke dat is, is nog niet duidelijk.