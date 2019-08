Amsterdamse diva's willen Songfestival in Rotterdam

Amsterdamse zangeressen: 'Rotterdam past in alles wat het Eurovisie Songfestival is'

Karin Bloemen, Edsilia Rombley en Berget Lewis zijn alle drie zangeressen uit Amsterdam. Toch zijn zij het over één ding helemaal eens: het Eurovisie Songfestival moet komend jaar in Rotterdam worden gehouden.

Edsilia Rombley deed in 1998 mee met Hemel en Aarde tijdens het Eurovisie Songfestival in Birmingham. "Maastricht is een heel mooie stad. Niks ten nadele van Maastricht, want ik weet zeker dat die stad het ook zeker had aangekund. Alleen als je praat over het centrale en culturele gebeuren, dan heeft Ahoy alles wat je nodig hebt." Rotterdam past volgens Rombley in alles wat het Eurovisie Songfestival is.



Berget Lewis hoopte stiekem op Amsterdam, maar die stad kon en wilde het zangfestijn niet organiseren. "Ik gun het Rotterdam", zegt Lewis, die in 2003 deelnam aan het Nationaal Songfestival. "Ik vind Rotterdam stiekem wel een heel leuke stad. De stad bruist en er gebeurt heel veel. Het bruist van de muziek, cultuur en creativiteit."



Karin Bloemen kiest voor zekerheid: Rotterdam, een topstad volgens haar. "Rotterdam heeft zoveel ervaring met grote evenementen en shows." Bloemen moet dan terugdenken aan shows van Lee Towers en Rene Froger. "Laten we ervoor gaan dat het allemaal in Ahoy gebeurt en dat we er een megafestijn van maken!"