Kinderserie met actrice Imanuelle Grives alsnog op de buis

De kleuterserie rond de Rotterdamse actrice Imanuelle Grives komt toch op de buis. De NTR zendt het programma 'Dropje' uit in december, ondanks dat Grives in Belgiƫ vastzit voor drugshandel.

De serie gaat over Dropje, die met zijn ouders in een 'alleswinkel' woont. Grives speelt daarin de winkeljuffrouw. De omroep zegt dat de kleuterserie belangrijk genoeg is om uit te zenden, ondanks dat de actrice in opspraak is geraakt.



Het besluit is genomen na "intern best wat discussie", laat de NTR weten. "We denken bovendien dat de ouders goed in staat zijn om onderscheid te maken tussen een actrice en de rol die ze speelt."

Grives zit vast nadat zij op het Belgische festival Tomorrowland werd opgepakt met allerlei drugs bij zich. De actrice vertelde de Belgische politie dat ze zich wilde inleven in een rol.