'Vliegende bolletjes' tellen in het Rotterdamse Zuiderpark

André De Baerdemaeker is ecoloog bij Bureau Stadsnatuur in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam

"We horen al meteen geknetter, hier zijn absoluut vleermuizen", zegt de Rotterdamse ecoloog André De Baerdemaeker als hij een klein kastje heeft ingeschakeld. "Dit heet een batlogger. Het is een kastje met een microfoon, het kan ultrasone geluiden waarnemen." Het snelle, kloppende geluid dat te horen is komt van een vleermuis die dichtbij rondfladdert en bezig is insecten te eten.

Ecologen Sander Elzerman en André de Baerdemaeker beginnen dinsdagavond per fiets met een rondgang door het Rotterdamse Zuiderpark. Die tocht duurt de hele avond én een deel van de nacht. Het doel is verschillende vleermuizen tellen. Dat gebeurt elke drie jaar en geeft een beeld van de vleermuizenpopulatie in het Zuiderpark.

Hoge snelheid

Er komt meer apparatuur uit de rugzak. "Ik heb hier een warmtebeeldkijker. Daarmee kunnen we de vleermuizen zien vliegen", legt de Baerdemaeker uit. "Ik zie het al: er wordt hier druk gefladderd. Het gaat ook met een hoge snelheid", vertelt hij terwijl hij door de kijker tuurt.

Het zwart-witbeeld laat een helder pingpongballetje zien dat achtjes maakt bij de bosschages naast de sportvelden van SC Charlois. "Het vliegende bolletje is het warme lijfje van de dwergvleermuis die achter insecten aanvliegt. Het gaat nogal snel."

Kolonies

Beeld en geluid vormen samen een telling die op 49 andere meetpunten in het park wordt gedaan. Doel is om een actueel beeld te krijgen van de verschillende vleermuispopulaties.

"We houden vinger aan de pols wat betreft vleermuizen, maar ook libellen, waterplanten en vogels," legt De Baerdemaeker uit. "Wat vleermuizen betreft gaat het wel goed. Het Zuiderpark is een goed voedselgebied voor vleermuizen. Uit de wijde omtrek komen vleermuizen hier naar toe. Enkele grote kolonies in Rotterdam zijn helemaal afhankelijk van hun voedsel in het Zuiderpark."