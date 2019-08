Geen clean sweep voor Neptunus

De honkballers van Neptunus niet in een clean sweep, een 4-0 play-offzege, de landstitel tegen de Pirates binnengehaald. In Amsterdam wonnen de Pirates met 5-2 van de Rotterdammers. Neptunus leidt de Holland Series met 3-1.

Het spektakel in de wedstrijd brak pas los in de vijfde inning. Dudley Leonora liep een punt binnen voor Neptunus. Direct na het Rotterdamse punt besloten de scheidsrechters dat het onweer boven Amsterdam te dichtbij was om verder te spelen. Na een onderbreken van bijna een uur liep Quinten Cuba het tweede punt over de thuisplaat. Amsterdam scoorde in de gelijkmakende beurt eerst met twee singles, waarna Kenny Berkenbosch met een homerun ervoor zorgde dat Amsterdam de 5-2 voorsprong kon pakken.

Beslissing

Volgens derde honkman Dwayne Kemp zat de beslissing in één bal. "We hadden één ongelukkige inning. Zij maken een homerun, dat is mooi voor hun. Maar er is voor ons niks aan de hand". Coach Ronald Jaarsma baalt wat meer van de nederlaag. "We spelen tegen een goede ploeg. Als ze op de grond liggen wil je het afmaken. Nu geven we ze weer een kans. We hadden de kans om het vandaag te beslissen", Aldus de coach.

Neptunus heeft nog maar één zege nodig om de titel binnen te spelen in de best out of seven serie. Donderdag speelt Neptunus in Rotterdam tegen de Pirates.

Bekijk de interviews met Dwayne Kemp en Ronald Jaarsma bovenaan het artikel.