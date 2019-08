Rotterdammer Damien Hertog gaat in Saoedi-Arabië aan de slag als bondscoach van de onder 21-ploeg. De oud-middenvelder tekent in het koninkrijk een contract voor vier jaar.

Hertog, die in het verleden uitkwam voor Excelsior, was vorig seizoen hoofdtrainer bij Al-Jazira in Abu Dhabi. Peter van den Berg, die als speler in het verleden verbonden was aan Excelsior en Feyenoord, gaat mee naar Saoedi-Arabië als assistent-trainer.