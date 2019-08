Wietproef in tien gemeenten

Aan het experiment met staatswiet doen tien gemeenten mee. Dat is het maximale aantal dat in het regeerakkoord was afgesproken. Onder de deelnemers zijn in elk geval Tilburg, Almere en Breda, zeggen bronnen tegen de NOS. De vier grote steden zijn afgehaakt.

Donderdag komt een commissie onder leiding van hoogleraar Knottnerus met een advies over de complete lijst van gemeenten die meedoen en verwacht wordt dat het kabinet de aanbeveling volgt.

Nu is de teelt en levering van cannabis aan coffeeshops verboden en wordt verkoop onder voorwaarden gedoogd. In het regeerakkoord staat dat er experimenten worden gedaan met het telen van wiet door de staat en levering aan coffeeshops in zes tot tien gemeenten. Het kabinet kiest nu dus voor tien.

Het was al langer duidelijk dat Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht niet willen meedoen. De eis dat in een deelnemende gemeente álle coffeeshops moeten meedoen, stuit bij hen op weerstand.

De proef met het telen van staatswiet is in het regeerakkoord gekomen op verzoek van D66. Doel van het experiment is om te onderzoeken of en hoe op kwaliteit gecontroleerde wiet aan coffeeshops kan worden geleverd. Daarbij worden de effecten op criminaliteit, veiligheid, overlast en volksgezondheid bekeken.

De Tweede Kamer ging begin dit jaar akkoord met de wet, waarin de proef wordt geregeld. De Eerste Kamer moet nog met het voorstel instemmen.