Frits Huffnagel over het Songfestival: 'Rotterdam heeft de beste kaarten'

Voor oud-wethouder van Den Haag en Amsterdam en citymarketing-expert Frits Huffnagel is het al een tijdje zonneklaar: "Rotterdam heeft de beste kaarten in handen voor het Songfestival."

Vrijdag wordt bekend gemaakt welke stad het prestigieuze evenement gaat organiseren: Rotterdam of Maastricht.

Huffnagel is ervan overtuigd dat de meest noordelijke stad aan de Maas er met de hoofdprijs vandoor gaat. "Als je kijkt naar de omstandigheden van beide steden dan scoort Rotterdam gewoon beter dan Maastricht."

De marketing-expert én Songfestivalfan zegt dat de Limburgers wel een "sympathieke lobby" hebben gevoerd. "De stad begon als het buitenbeentje van de steden die zich kandideerden en zit nu bij de laatste twee."

Allergrootste muziekfestival ter wereld

Huffnagel vindt Maastricht een "heel leuke stad", maar vraagt zich toch af of 'we' willen dat het geld van het Songfestival naar België en Duitsland toe rolt, of dat het in eigen land blijft. "Als het festival in Rotterdam wordt georganiseerd, profiteren Nederlandse steden daar ook van."

Dit festival binnentrekken, moet je dat nou echt willen als stad? Daar is Huffnagel kort over: "Ja. Het Songfestival is ongeëvenaard. Meer dan 80 miljoen mensen kijken ernaar; met welk ander evenement kun je zoveel mensen bereiken?" Volgens hem profiteert het hele land van de organisatie, ongeacht welke stad het wordt. "De organisatie van het allergrootste muziekfestival ter wereld, dat kun je nog jaren uitmelken."