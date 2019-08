Meer dan 1100 gevallen van onrechtmatig gebruik van gemeentegrond op Goeree-Overflakkee

Op Goeree-Overflakkee zijn meer dan 1100 mogelijke gevallen van onrechtmatig gebruik van gemeentegrond. Dat heeft een extern bureau ongezocht in opdracht van de gemeente.

De gemeente wil hier een einde aan te maken door de grond te verkopen of, als dit niet mogelijk is, de grond te verhuren aan de eigenaar/bewoner van het aangrenzende perceel. Als dat niet aan de orde is, wordt het perceel teruggebracht naar de oorspronkelijke grens en wordt de grond dus ontruimd.

De gemeente begint met het aanpakken van situaties waarbij meer dan 100 m2 gemeentegrond in gebruik is genomen. Eind 2019 wordt naar de kleinere stukken gekeken.