Raad van State: niet laag vliegen boven natuurgebieden als de Grevelingen

De minister van Economische Zaken had besloten dat vliegtuigen boven gebieden als het Hollands Diep, de Grevelingen en het Haringvliet niet lager dan driehonderd meter mogen vliegen. De organisatie voor vliegtuigeigenaren was daar gepikeerd over en stapte naar de rechter. Wat hen betreft was de minister niet bevoegd om zo'n verbod in te stellen.

Maar de Raad van State geeft de minister gelijk. Boven de natuurgebieden moeten vliegtuigen op minimaal driehonderd meter hoogte blijven.