Onderzoek naar lood in de bodem bij Rotterdamse speelplaatsen

Bij speelplaatsen wordt onderzocht of er lood in de bodem zit

Bodemonderzoek in de speeltuin

Op de rand van de speeltuin aan de Schiedamsesingel in Rotterdam zijn Wilco en Nico woensdagmorgen hard aan het werk. Met een handboor worden er monsters genomen om te onderzoeken of er lood in de bodem zit. Dat gebeurt bij allerlei speelplaatsen, vertelt Bram Vermaat van het ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam.

"Het gaat vooral om de plekken waar kinderen bij kunnen", legt Vermaat uit. "Het gras bijvoorbeeld." Wilco en Nico nemen ook monsters onder stoeptegels. "Dat is vooral omdat het goed is om te weten waar er lood zit. Als we het hier groener willen maken en de tegels gaan eruit dan moet de grond wel schoon zijn."

'Buitenspelen is gezond'

Vermaat benadrukt dat het nu niet onveilig is om buiten te spelen. "Buitenspelen is heel gezond, dat willen we vooral niet tegenhouden. De gemeente wil gewoon zorgen dat dat buitenspelen nóg beter wordt door waar het nodig is de grond schoon te maken."

Enorme gezondheidsrisico's zijn er volgens Vermaat niet. "Door lood in de grond zouden mensen wat minder goed kunnen leren. Er zijn al generaties mensen die opgroeien in Rotterdam, we willen het nu nog net iets beter maken

Looddeeltjes kunnen door de vroegere industrie of het stadsafval in de grond terecht zijn gekomen. Lood in de bodem kan vooral voor kinderen tot zes jaar gevaarlijk zijn. "Laat je kinderen vooral hun handen wassen na het buitenspelen", raadt Vermaat aan.

Ondertussen hebben Wilco en Nico al aardig wat monsters verzameld. In een witte emmer hebben ze de aarde verzameld. "Dit gaat vanmiddag naar het lab", leggen ze uit. "Met het blote oog is er namelijk geen lood te zien."