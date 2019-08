Directeur Metropolis over verbod evenementen Zuiderpark: 'Ik ben echt flabbergasted'

Metropolis, officieus huisfestival van het Zuiderpark, is stomverbaasd dat er een streep gaat door evenementen in het park. "Dit komt echt uit de lucht vallen", vertelt directeur Pim Kipp.

"We hebben net met Rotterdam Festivals gesproken en ook hen valt het rauw op het dak. We wisten helemaal niet dat dit speelde."

Twee bewoners maakten bezwaar tegen de plannen van gemeente Rotterdam, die het park aan wilde wijzen als evenemententerrein. De Raad van State ging mee in de bezwaren van de bewoners en vernietigde woensdag het besluit van de gemeente.

Een onaangename verrassing voor Rotterdamse festivals met plannen in het Zuiderpark. "We gaan nu meer informatie zoeken", laat Kipp weten. "Wat kunnen we hiermee en wat betekent het?"

"Heel erg", vindt hij de beslissing. "Dit is heftig. Ik heb nog geen idee wat het betekent voor Metropolis."

Stomverbaasd

Ook het Crazy Sexy Cool festival is stomverbaasd over deze beslissing. "We wisten helemaal niet dat er een rechtszaak liep, we wisten van niks", vertelt Jitske de Graaf van The Zoo Events, waar het festival onder valt.

De Crazy Sexy Cool festivals worden al jaren gehouden in het Zuiderpark. De kaarten voor de Halloween-editie zijn vorige week vrijdag in de verkoop gegaan. "Eigenlijk zijn alle voorbereidingen voor het festival al zo goed als klaar. Dit komt heel onverwachts. We moeten nu zien wat de procedure is, maar we hopen dat het goedkomt."

Metropolis wordt jaarlijks op 30 juni gehouden in het Zuiderpark. Crazy Sexy Cool Halloween festival zou op 26 oktober plaatsvinden.

Voor september staat Baroeg Open Air gepland in het Zuiderpark. Wat er daarmee gaat gebeuren, is nog niet duidelijk.