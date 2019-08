Oud-mariniers in sloep van New York naar Rotterdam: 'You never roeit alone'

Jan van de Werken over de plannen om van New York naar Rotterdam te roeien

Jan van de Werken, een van de mannetjesputters die in een roeiboot van New York naar Rotterdam wil varen.

In een roeiboot de Atlantische Oceaan over. Van New York naar thuishaven Rotterdam. Dat is het woeste plan van de oud-mariniers Jan van de Werken en Jim Goudman. De mannetjesputters willen zes ton bij elkaar varen voor het Ronald McDonaldhuis in Rotterdam.

De tocht van ruim zesduizend kilometer moet in zes weken volbracht worden, zegt Van de Werken. Volgens een moordend schema: twee uur op, twee uur af. Jaar van afvaart: 2021. Er kan dus nog anderhalf jaar getraind worden. Eerst op de Rotte, daarna op de Maas.

Goudman en Van de Werken zijn nog op zoek naar twee andere mannen die wel van een uitdaging houden. Er hebben zich al vier kandidaten gemeld. Binnenkort begint de selectie. Twee van hen krijgen ook een plek in de boot.

Een motto is er ook al. Gelanceerd op een Facebookpagina die sinds woensdag is te lezen. Met een knipoog naar Lee Towers: 'You Never Roeit Alone'.

Van de Werken en Goudman willen al varend zoveel mogelijk gebruik maken van de natuurlijke stroming in de oceaan. Experts van een Delfts onderzoeksinstituut zullen hen daarom steeds vertellen wat de beste koers is.

En verder is het heel simpel, relativeert de voormalig marinier die nu bij de politie werkt: "Vanuit New York steken we schuin over. We houden Engeland links van ons. Daarna gaan we een hoekje om en komen op de mooiste waterweg van de wereld: de Nieuwe Waterweg. En dan roeien we door tot we bij een brug komen. En ja, dan zijn we weer thuis."

Het is niet de eerste keer dat Van de Werken en Goudman in hetzelfde schuitje zitten. In 2015 roeiden ze, met andere oud-militairen, al van Vlissingen naar Londen. Met de tocht haalden ze geld op voor collega's die tijdens missies in het buitenland een trauma opliepen. Na afloop borrelde het idee voor New York op.

Tja, en toen belde het Ronald McDonaldhuis, een instelling voor ouders met een kind dat langdurig in het ziekenhuis moet blijven. Of ze 'iets' konden doen. "Zo viel alles op zijn plek", zegt Van de Werken.

De mannen eggen de lat hoog: ze willen zo'n 600 duizend euro bij elkaar roeien. Een bankrekening voor de actie? Die is er nog niet. Maar op de Facebook-pagina wordt woensdagmorgen de eerste toezegging al gedaan. Hij komt van een multicultureel restaurant in de Witte de Withstraat.

En ook al duurt het nog anderhalf jaar voordat de mannen vertrekken, online worden ze direct aangemoedigd. "Wat een fantastisch initiatief. Ik hoop dat het iets moois gaat worden!"