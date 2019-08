Stadstekenaar op zoek naar diversiteit in sport

Ze heeft weinig met sport, maar kunstenaar Cox Janssens heeft zich er de afgelopen maanden in verdiept. Zij is één van de drie stadstekenaars 2019 van Rotterdam. Janssens heeft het thema sport toegewezen gekregen.

Na een pilot in 2018 zijn de stadstekenaars definitief terug in Rotterdam. Daarmee is een traditie in ere hersteld, op initiatief van het Stadsarchief Rotterdam en het Centrum voor Beeldende Kunst (CBK).



Cox Janssens heeft de afgelopen maanden verschillende sportverenigingen bezocht. Uiteindelijk zullen er acht sporten terugkomen in haar tekeningen: aikido, freerunning, cricket, frisbee, voetbal, roeien, bootcamp en zwemmen.

“Ik was echt op zoek naar diversiteit”, vertelt Janssens in haar atelier aan de Keilstraat. “Die heb ik in een aantal van deze sporten gevonden, doordat vrouwen en mannen samen sporten. Bij aikido, roeien en frisbee is dat zo. Bij aikido sporten ook verschillende leeftijden samen.”

De acht sporten worden verwerkt in vier tekeningen. “Het idee is om vier tekeningen te maken op vier locaties waarop de diversiteit van Rotterdam te zien is.” De binnenstad is één van de locaties, maar ook het dakpark aan de Vierhavenstraat.

Tentoonstelling

In september moeten de tekeningen worden ingeleverd. De andere twee kunstenaars die aan de slag zijn gegaan als stadstekenaar van Rotterdam zijn Isra Páez (thema urban culture) en Kay Hessels (stadslandbouw). Vanaf 8 november exposeren de drie stadstekenaars in de Kunsthal in Rotterdam.