Rechter: megasluiting zaken met 'gokzuilen' van de baan

De rechter vindt dat de gemeente Rotterdam onvoldoende heeft gemotiveerd waarom de zaken nu er geen cash centers staan, moeten sluiten. Ook is niet aangetoond dat aantasting van de openbare orde in het geding is.

Bij een grote actie onder leiding van het Openbaar Ministerie en de Kansspelautoriteit (Ksa) werden op 28 maart bij tientallen cafés, shisalounges, snackbars, theehuizen en winkels cash centers in beslag genomen. De cash centers zouden onder meer gebruikt worden voor illegaal gokken.



Bij de Cash Centers kan contant geld gestort worden. Daar kan dan anoniem mee worden gegokt op bijvoorbeeld sportwedstrijden. Het bedrijf dat de cash centers levert, zou zo betrokken zijn bij het aanbieden van kansspelen zonder vergunning.

Het strafrechtelijk onderzoek is nog niet klaar, maar de gemeente Rotterdam wil de winkels en café's wel al bestuurlijk aanpakken. Omdat de bedrijven een deel van de opbrengst van de cash centers krijgen, zijn ze mogelijk betrokken bij illegale activiteiten zoals witwassen, stelt de gemeente. En het trekt criminaliteit in de buurt aan.

Vergunning

Bijna veertig bedrijven kregen in juni te horen dat ze voor drie of zes maanden de deuren moeten sluiten. Ook wil de gemeente Rotterdam de vergunning van bedrijven intrekken. Na een bezwaarprocedure kregen de eigenaren op 12 augustus te horen dat de bedrijven per direct moesten sluiten.



Zij stapten vervolgens naar de rechter om het besluit aan te vechten en directe sluiting te voorkomen. De rechter besloot dat ze tot zijn uitspraak de deuren niet hoefden te sluiten.

Tijdens de zitting stelden de advocaten dat de bedrijven geen gevaar vormen omdat de machines al zijn weggehaald.