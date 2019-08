Geen blauwalg meer in water Rockanje

Vermoedelijk komt dat door de weersomslag van woensdagochtend, geeft de Omgevingsdienst aan. Het monster wordt alsnog onderzocht door Rijkswaterstaat. De resultaten daarvan worden eind deze week bekend.



De Omgevingsdienst waarschuwde dinsdag voor blauwalg in het water. Dat kan huidirritatie en maag- en darmklachten veroorzaken. "In die gevallen adviseren we mensen om niet te zwemmen. Verbieden kunnen we het niet. Maar we waarschuwen voor eventueel nadelige gevolgen", zei een woordvoerder van de omgevingsdienst eerder.