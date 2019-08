Bischop uit Beer Sheva: 'Kleine overwinning Feyenoord, dat Senesi bijna binnen heeft'

Ruim veertig graden is het in Beer Sheva. Feyenoord gaat zich desondanks donderdagavond plaatsen voor de Europa League. Daar is RTV-Rijnmond verslaggever Sinclair Bischop van overtuigd.

"Beer Sheva is geen ploeg waar je normaal gesproken wakker van moet liggen. Maar goed, Feyenoord stond ook met 3-0 voor tegen Zorya Luhansk en ging met de hakken over de sloot door toen Elvis Manu de winnende maakte. Maar ik verwacht een gelijkspel of kleine overwinning voor Feyenoord", aldus onze Feyenoord-watcher.

Berghuis in Oranje

Steven Berghuis is meegereisd naar Israël. De aanvaller verliet maandag de training en zou donderdagavond kunnen spelen. Bischop weet alleen niet of dat ook gaat gebeuren. "Met het oog op de wedstrijd tegen Willem II zondag zal Stam geen risico willen nemen. Maar ik kan mij goed voorstellen dat Berghuis zich wil bewijzen richting Ronald Koeman nu hij dichtbij een plek in Oranje zit. Zeker nu concurrenten als Promes niet spelen."

Ongelukkig huwelijk

Feyenoord is zonder Jan-Arie van der Heijden en Yassin Ayoub afgereisd. Beide spelers mogen weg. Vooral in het geval van Ayoub is het een hard gelag. Iets meer dan een jaar geleden kwam hij van FC Utrecht. Bischop: 'Net als Amrabat gaat hij al snel gedesillusioneerd de Kuip uit, maar Ayoub had wel wat meer kansen mogen hebben. Hij verwachtte dat Vilhena zou vertrekken, maar zijn vertrek bleef uit. En dan is het extra pijnlijk dat dit seizoen andere jongens als Burger de kans kregen. Als hij inviel, deed hij dat heel aardig, maar er was altijd wat aan de hand met hem. Het was een ongelukkig huwelijk. Hopelijk heeft hij snel een andere club, want het is een heel leuke jongen."

De beoogde Argentijnse verdediger, Marcos Senesi, is er nog niet bij. Maar dat is volgens Bischop een kwestie van tijd. "Alles is in kannen en kruiken. Over de transfersom zijn Feyenoord en San Lorenzo het eens. Alleen qua belasting moeten er nog een aantal kleine dingetjes worden geregeld. Tegen Willem II zal hij nog niet spelen, dus tijdens de interlandbreak kan hij een huis zoeken. Het is een speler voor de toekomst, al zitten er nog wel wat haken en ogen aan aan wat Feyenoord overhoudt als ze hem weer verkopen."