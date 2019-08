'Gemeente was al gewaarschuwd voor karige regelgeving Zuiderpark'

"Zo'n tien jaar geleden, bij de reorganisatie, was de vraag al hoeveel evenementen plaats zouden vinden in het Zuiderpark, en met welke vorm van overlast."

Volgens Goverde is momenteel het gebrek aan kaders/eisen een probleem. "Het Zuiderpark is een fantastische plek, maar je moet wel regels stellen. Wat doen we er in een jaar, wat is de max qua geluid." Vragen die momenteel onbeantwoord blijven.

Onbegrijpelijk

"Destijds heb ik de gemeente daar al voor gewaarschuwd", stelt Goverde. "In overleggen heb ik aangedrongen om die regels concreter te maken dan alleen het terrein 'evenemententerrein' te noemen."

Volgens de oud-voorzitter van de deelgemeente groeit de irritatie met de onduidelijkheid. "Daar gaat het de bezwaarmakers vooral om. En ik snap dat het ergernis oplevert als je week tot week last hebt van bijvoorbeeld sportplaza met muziekboxen."

Waarom er geen voorwaarden zijn gesteld, vindt Goverde onbegrijpelijk. "Het zou doodzonde zijn als goede evenementen, die bij Rotterdam-Zuid en het Zuiderpark horen, zouden verdwijnen. Dat is volgens mij niet de bedoeling."

Hij heeft ook niet het idee dat dat de bedoeling van de bezwaarmakers is geweest. "Ik denk dat het hen vooral om duidelijke regels gaat."