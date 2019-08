Wilde eekhoorn gespot in Rotterdam-Zuid

"Ik zat gewoon aan de koffie", vertelt Kees Grinwis. "Plotseling zag ik een flits en toen ik ging kijken zag ik gewoon een eekhoorn." Op de Veluwe had hij er wel eens eentje gespot, maar dat hij er in hartje Rotterdam een zou zien had hij nooit verwacht. "Dat was wel het laatste waar ik aan dacht."

Nadat hij meerdere foto's en filmpjes had gemaakt van het beestje, werd de Dierenambulance ingeschakeld. De medewerkers verwachtten een tamme eekhoorn en verwezen op hun beurt door naar de Eekhoornopvang Neder-Veluwe.

Bijzonder

Toen Brigitte van Bennekom van de opvang een foto onder ogen kreeg, zag ze dat het waarschijnlijk om een wilde eekhoorn ging. En dat is tamelijk bijzonder.

"In het centrum van Rotterdam komt dat gewoon niet voor. In het Kralingse Bos zitten ze al niet, laat staan in het centrum." Dat bevestigt de Dierenambulance Rotterdam: "Dit is de eerste keer dat we zo'n melding van een wilde eekhoorn binnenkregen."



Om de eekhoorn te vangen, was toch de dierenambulance nodig. Tegen de tijd dat ze ter plaatse kwamen, was het beestje er echter alweer tussenuit gepiept.

Hoe het dier in de stad verzeild is geraakt, durft Van Bennekom niet te zeggen. "Ik weet wel dat zijn overlevingskansen verre van top zijn. Het zal niet lang duren voor hij door een kat gegrepen wordt of onder een auto terecht komt."