Stam over Beer Sheva-Feyenoord: 'Berghuis kan starten, Ayoub hoeft niet per se weg'

Feyenoord neemt het morgen in de Europa League play-offs op tegen Hapoel Beer Sheva. In Israël verdedigen de mannen van Jaap Stam een 3-0 voorsprong.

Het was deze week de vraag of Steven Berghuis kon starten tijdens het Europa League-duel. Hij kreeg op zijn enkel, maar kan gewoon starten, gaf trainer Jaap Stam op de persconferentie aan.

Ook legde de trainer de situatie van Yassin Ayoub uit. “Het is niet zo dat hij per se weg moet. Maar met hem is afgesproken dat hij die optie heeft, in een situatie met weinig speeltijd.”

Met de komst van Marcos Senesi is Feyenoord nog steeds bezig. Maar het blijft onduidelijk of de Rotterdammers nog een spits halen. "We moeten eerst de ene deal (Senesi) afronden, voordat we met het volgende verder gaan. Hoe concreet het is dat er nog een spits komt? Dat wil ik niet zeggen, want dan gaat het een eigen leven leiden", vertelt Stam tijdens de persconferentie.

Later komen zijn hier de beelden van de persconferentie te zien.