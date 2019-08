Grote festivals Zuiderpark lijken niet in gevaar na uitspraak Raad van State

Grote festivals als Metropolis en Baroeg Open Air lijken niet in gevaar nu een streep is gezet door het bestemmingsplan van het Zuiderpark in Rotterdam. Wel mogen zogenoemde 0-evenementen, kleine activiteiten in het park zoals bijvoorbeeld een buurtbarbecue, niet zomaar plaatsvinden zonder vergunning.

Twee omwonenden van het park tekenden bezwaar aan bij de Raad van State vanwege het gemeentelijke bestemmingsplan. Daarin stond onder meer dat die 0-evenementen altijd zonder specifieke voorwaarden mogelijk zijn. Dat zou betekenen dat ook 's nachts in het park kleinschalige evenementen zouden mogen plaatsvinden, mits gemeld bij de gemeente.



Voor de omgeving zou op die manier (geluids)overlast niet uitgesloten zijn, waarna de omwonenden bezwaar aantekenden. Die zijn woensdagochtend in het gelijk gesteld. Hoewel aanvankelijk leek dat ook grotere evenementen in het park daarvan de dupe zouden worden, blijkt dat niet het geval. Daarvoor bestaat een aparte regeling qua vergunningen.

"Als de grotere evenementen een vergunning hebben van de gemeente en op die manier een evenement in het Zuiderpark regelen, kan een festival best doorgaan", zegt de Raad van State. Daarbij is het betreffende festival afhankelijk van de afspraken met de gemeente, die in de vergunning zijn vastgelegd. "Wat er in die vergunning staat, weten wij niet. Daar gaan wij ons niet mee bemoeien."

Francis Pronk van Baroeg Open Air zei eerder al dat de evenementenvergunning voor het festival op 14 september binnen is. "Wij gaan er zonder tegenbericht vanuit dat het festival gewoon doorgaat."