Van Hanegem over Feyenoord: 'Jaag je jeugdspelers niet weg'

Willem van Hanegem denkt dat Feyenoord ondanks de riante uitgangspositie moet uitkijken in de Europa League-ontmoeting tegen Hapoel Beer Sheva. De Rotterdammers verdedigen een 3-0 voorsprong, maar Van Hanegem is erg op zijn hoede.

"Het gekke is dat als je die wedstrijd zit te kijken, dan mag dat eigenlijk geen probleem zijn. Maar dat is elke keer de teleurstelling. Dan denk je: die kunnen ze hebben of ze hebben net een goede wedstrijd gespeeld, maar dan is het ineens helemaal weg", zegt het Feyenoord-icoon op Radio Rijnmond.

Onbegrijpelijk

"Dat is eigenlijk al jaren zo. Afgelopen seizoen ook: halverwege stond je twee punten achter op Ajax. Dan moet je tegen ADO Den Haag en Fortuna Sittard en je verspeelt vijf punten. Dat is iets ongrijpbaars en zó zonde. Het kan niet zo zijn dat je van de bovenste ploegen wint en dat je tegen al die mindere clubs verliest. Dat is onbegrijpelijk.

Maar ik denk dat je nu een stabielere ploeg krijgt. De aankopen die er zijn of die eraan komen: dan staat er een beter elftal, denk ik."

Geen spits halen

Volgens 'De Kromme' moet Feyenoord geen spits meer halen. Naoufal Bannis maakt indruk op hem. "Je hebt Nicolai Jørgensen waar we allemaal van hopen dat hij snel fit is en je hebt ook nog een jonge jongen. Die is zeventien jaar. Die heeft een indruk op mij gemaakt. Ook al speelde hij maar tien minuten mee. Je kon zien hoe goed hij de diepte zocht.

Je moet alleen wel de mazzel hebben dat je medespelers dat zien. Dan kan je hem wegsturen. En dan zeggen we allemaal: hij kan goed voetballen. Nu loopt hij elke keer voor Jan Lul."

Jeugdspelers niet wegjagen

De oud-speler van Feyenoord vindt dat de Rotterdammers verder ook moeten inzetten op de jeugd. "Je wordt toch geen kampioen. Die illusie hoef je niet te maken. Je hebt nu vier à vijf jeugdspelers. Ik zou ze gebruiken, want anders gaan die gasten naar een andere club toe. En het zijn gasten met heel veel potentie. Je moet ze niet wegjagen."

Beluister heel het gesprek tussen Van Hanegem en presentator Peter van Drunen hierboven terug. Daar heeft Van Hanegem het onder andere over Marcos Senesi, Ridgeciano Haps en Rick Karsdorp.