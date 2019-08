Man vraagt dierenambulancemedewerkers om konijntjes te doden: 'Dan bent u er mooi vanaf'

Medewerkers van de dierenambulance op Goeree-Overflakkee hebben deze week een opmerkelijk voorstel gekregen. Ze kwamen af op een melding van begraven konijntjes, waarvan één van de drie dieren inmiddels was overleden. Een omstander vroeg vervolgens of hij de nog levende konijntjes een klap kon geven. "Dan bent u er mooi vanaf", suggereerde hij.

Bij het aanleggen van een tuin in Sommelsdijk werd een graafmachine gebruikt. Die begroef per ongeluk de drie jonge diertjes. Een van de drie raakte daarbij ernstig gewond aan zijn poot en overleefde dit niet.

"Alsof dat al niet vervelend genoeg was, kregen de medewerkers een ongepast aanbod", vervolgt de dierenambulance. Een man kwam bij de poort van de tuin en vroeg of hij de dieren een klap kon geven. "Ik ben jager, ziet u", zei hij. Een opmerking die niet goed viel bij de hulpverleners.

"We weten dat niet iedereen een dierenvriend is, maar dat iemand zelfs dierenambulancemedewerkers vraagt om konijntjes te doden, vinden we frapant", zeggen ze. "Gelukkig waren we aanwezig en hebben we de twee overlevende konijntjes kunnen redden."

De dieren zijn naar de wildopvang gebracht. "Daar krijgen ze alle zorg die ze nodig hebben, zodat ze groot en sterk kunnen worden."