Maarten van der Weijden zwemt van Hank naar Dordrecht voor City Swim

Maarten van der Weijden komt al zwemmend naar Dordrecht. Hij zwemt zaterdag 35 kilometer vanaf Hank naar de binnenstad, in het kader van de City Swim Dordrecht. Het doel is om zoveel mogelijk geld op te halen voor kankeronderzoek.

Van der Weijden is geen onbekende in Dordrecht. Hij woonde en trainde jarenlang in de stad tijdens zijn professionele zwemcarrière. Ook zwom hij al eerder mee aan de City Swim, die dit jaar voor de vijfde keer plaatsvindt.

Deelnemers leggen tijdens het evenement een afstand variërend van 250 meter tot 2,5 kilometer af door de binnenstad van Dordrecht, om zo veel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar kanker.



De voormalig olympisch kampioen doet daar een schepje bovenop. Hij zwemt 35 kilometer door de Biesbosch en hoopt zaterdag rond 11:30 uur te finishen in de Kuipershaven. Eerder dit jaar zwom hij de Elfstedentocht en haalde daar ruim zes miljoen euro mee op.

Erik van Heijningen, voorzitter van stichting City Swim Dordrecht, vindt Maartens deelname aan het evenement in Dordrecht een eer. Hij was degene die zes jaar geleden, tijdens de City Swim in Den Bosch, aan Van Heijningen vroeg of zo'n evenement ook niet mogelijk is was in Dordrecht. "Hij kan rekenen op een warm welkom van de Dordtse bevolking. We werken graag met hem samen."

Het nieuws over de zwemtocht van Van der Weijden werd woensdagavond bekend gemaakt. Hij dook opeens op tussen de deelnemers die in de binnenstad van Dordrecht druk bezig zijn met de laatste voorbereidingen voor de City Swim. "Van mijn trainingsplekje in Hank zwem ik hierheen. De stroming staat tegen, dus als het goed is start ik zaterdagochtend om 01:30 uur."

Zijn motivatie om mee te doen is helder: "Er kan niet genoeg geld worden verzameld voor dit doel. Voor alle patiënten en hun families. Daarvoor zwem ik graag deze lange afstanden."

Wil je de zwemmers zaterdag aanmoedigen? De route van de verschillende afstanden is hier te vinden. De zwemtocht van Van der Weijden zie je hierboven.