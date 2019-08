Hellevoetsluis doet mee aan experiment met legale wietteelt

Hellevoetsluis is een van de plaatsen die meedoet aan het experiment met legale wietteelt. Dat blijkt uit ministeriële stukken waarop het ANP de hand heeft gelegd.

Nu is de teelt en levering van cannabis aan coffeeshops verboden. De verkoop wordt onder voorwaarden gedoogd. In het regeerakkoord staat, dat in zes tot tien gemeenten experimenten worden gedaan. Tijdens dat experiment zou door de staat geteelde teelt aan coffeeshops worden geleverd.



Naast Hellevoetsluis doen ook Groningen, Tilburg, Almere, Arnhem, Nijmegen, Zaanstad, Breda, Maastricht en Heerlen mee aan de proef. Die laatste drie worden vanwege hun ligging aangemerkt als 'grensgemeenten'. De coffeeshops in die gemeenten mogen geen wiet verkopen aan buitenlanders. Zo zou moet worden voorkomen, dat drugstoerisme een vlucht neemt.

Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht gaven eerder al aan af te haken voor de proef. De steden kunnen niet uit de voeten met de opzet van het experiment. Ze vonden het bijvoorbeeld onhaalbaar dat een van de voorwaarden is, dat alle coffeeshops in de gemeente moeten meedoen aan het experiment.