Haps en Karsdorp over Beer Sheva-Feyenoord: 'Veel energie brengen in beginfase'

Ridgeciano Haps over Beer Sheva-Feyenoord: 'Veel energie brengen in beginfase'

De omstandigheden in Israël zijn zwaar. Het is warm, maar dat is Feyenoorder Rick Karsdorp wel gewend van zijn tijd bij AS Roma. "De temperatuur is net onder de 30. Dat ben ik wel gewend. Voor mij is het geen probleem. Ik heb nog niemand horen klagen, dus dat is een goed teken voor morgen."

0-0

De 3-0 voorsprong zegt volgens Karsdorp nog niet alles. "Natuurlijk moet 3-0 genoeg zijn, maar je moet er wel voor waken. Iedereen weet dat de bal rond is. Je kan binnen tien minuten een goal tegen krijgen, dan wordt een lastig verhaal. We moeten scherp beginnen en de wedstrijd zien alsof het gewoon 0-0 staat."

De vleugelverdediger aan de andere kant, Ridgeciano Haps, is het met zijn collega-back eens. "Die 3-0 is mooi, maar dit is weer een nieuwe wedstrijd. Het staat gewoon 0-0 en vanuit daar moet je verder gaan. We komen hier om te winnen en om door te gaan en dat moeten we ook laten zien morgen."

Veel energie in beginfase

Het strijdplan is volgens Haps duidelijk. "Aan het begin moet je er veel energie in zetten. Ook om Hapoel onder druk te zetten en ik denk dat dat het verschil kan maken. Je moet aan het begin niet doseren."

