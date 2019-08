Gemeente: Gemengde gevoelens na uitspraak rechter over gokzuilzaken

De gemeente Rotterdam bekijkt de komende weken of de rechtszaak tegen de bedrijven, die gokzuilen in hun panden hadden, wordt voortgezet. De rechter besloot woensdag dat de gemeente niet zo'n veertig bedrijven mag sluiten, omdat ze zogenoemde cashcenters (gokzuilen) in hun zaak hadden staan. Aan dat besluit houdt locoburgemeester Bert Wijbenga gemengde gevoelens over.

"Enerzijds zijn we blij met wat de rechter zegt. Hij zegt dat we terecht de gele kaart hebben getrokken en dat we ervan uit mogen gaan dat die zuilen worden gebruikt om contant geld te storten. Ook staan ze in relatie met dubieuze websites en gokken. We mochten ook aannemen dat ondernemers daaraan verdiend hebben", legt de locoburgemeester uit.

"Maar alleen op basis van het aantreffen van een cashcenter een zaak sluiten, vond de rechter een stap te ver. We moeten nu nadenken of we het besluit van de rechter overnemen of dat we het naast ons neerleggen."



Bij een grote actie onder leiding van het Openbaar Ministerie en de Kansspelautoriteit (Ksa) werden eind maart bij tientallen cafés, shisalounges, snackbars, theehuizen en winkels cash centers in beslag genomen. De cash centers zouden onder meer gebruikt worden voor illegaal gokken.

Bijna veertig bedrijven kregen in juni te horen dat ze voor drie of zes maanden de deuren moeten sluiten en mogelijk hun vergunning moeten inleveren. De ondernemers stapten daarop naar de rechter. Die besloot woensdagmiddag dat de gemeente Rotterdam onvoldoende heeft gemotiveerd, waarom de zaken nu er geen cash centers staan, moeten sluiten. De sluiting is daarmee voorlopig van de baan.

"Dit betekent dat we met meer bewijs moeten komen. Dat gaan we per zaak uitzoeken en dat kost tijd", zegt de loco-burgemeester. Een beslissing of de rechtszaak wordt voortgezet, laat nog even op zich wachten. "We gaan nu de komende dagen met juristen kijken of we de uitspraak accepteren, of dat we het naast ons neerleggen.