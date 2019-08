Expert: 'Zaterdagmiddagvoetbal zorgt voor flinke stijging enkelblessures'

Per jaar komen zo'n 680 duizend Nederlanders bij een huisartsenpost met een enkelblessure. En de meeste daarvan worden opgelopen als mensen weer het voetbalveld op gaan: "Op zaterdagmiddag komen we dan ook de meeste blessures tegen, als de mensen gaan voetballen", zegt Jeanette Caljouw, huisarts in Ridderkerk en lid van het expertteam van RTV Rijnmond.