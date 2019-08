Winnares Eurovisie Songfestival 1975: 'Geschiedenis van Rotterdam is kracht van bid'

Getty Kaspers, die in 1975 met Teach-In het Eurovisie Songfestival won in Zweden, is positief over de kansen van Rotterdam om de aankomende te organiseren. Vooral de geschiedenis kan daarbij goed ingezet worden, vindt Kaspers.

"Ik vind Rotterdam een bijzondere stad, vooral vanwege de geschiedenis", begint de winnares van 1975. "Vanwege de oorlog is er veel verloren gegaan, maar ik vind het bijzonder hoe de stad daarna is opgestaan. Dat is uit het niets gebeurd en het zou prachtig zijn als ze dat nu aan de rest van de wereld kunnen laten zien."

De beslissing in de tweestrijd tussen Maastricht en Rotterdam valt aankomende vrijdag. De keuze in 1976, het jaar nadat Teach-In won, viel uiteindelijk op Den Haag. Echt veel kreeg Kaspers daar niet van mee.

Een contrast met de laatste winnaar, Duncan Laurence, die onlangs uitgesproken was over zijn voorkeur voor Rotterdam. "Wij waren daarna constant onderweg en waren daar niet echt bij betrokken", legt Kaspers uit. "We waren de hele tijd in het buitenland tot we er wat over hoorde van de NOS, die het destijds alleen organiseerde."

