Ouders uit Arkel maken film over gevaren internet challenges

De film, die vijf tot zes minuten duurt, is zelfs al in productie. "We willen de boodschap niet op een te belerende toon brengen", vertelt vader Geert. Hij wijst op groepsdruk onder jongeren. "We willen duidelijk maken dat jongeren een keuze hebben: ze kunnen ook nee zeggen."

Een jongen en een meisje zijn de hoofdpersonages. Het verhaal speelt zich af op de middelbare school. Tim komt indirect in de film voor. "Niet als personage, maar hij is wel de aanleiding die voor een discussie tussen de hoofdrolspelers zorgt", legt Geert uit.

Taboe

"We willen eigenlijk de andere kant van internet challenges laten zien", zegt moeder Anita, die met de film jongeren een spiegel wil voorhouden. "We hopen dat jongeren, die naar deze film gaan kijken, zichzelf daarin herkennen. Dat zij zich afvragen waar zij mee bezig zijn."

Geert en Anita willen graag dat de film wordt gebruikt in mentorlessen op de middelbare school. Zij hopen dat deze film een aanleiding kan zijn om met jongeren in gesprek te komen. "We willen het uit de taboesfeer krijgen. We merken dat jongeren het doen, maar er niet over praten. Misschien dat zij zich ervoor schamen", merkt Anita op.

De film over de gevaren van internet challenges is eind september af.