Crowdfunding van Johan de Boterhammenman in de knel na stoppen Dream or Donate

De crowdfundingssite Dream or Donate is plotseling offline gehaald. Robert-Jan Mastenbroek, oprichter van de website, bevestigt dat zijn site is gehackt en dat hij daarom zich genoodzaakt ziet te stoppen met Dream or Donate.

Initiatiefnemers van de inzamelingsacties op de website vrezen dat het geld nu niet op de goede plek terechtkomt. Mastenbroek zegt dat hij zijn uiterste best gaat doen om ervoor te zorgen dat donaties toch worden uitgekeerd. "Ik vind het verschrikkelijk dat het zo is gelopen en ga een pand verkopen om aan meer geld te komen."

Johan de Boterhammenman

Een van de gedupeerden in de regio is Johan Muurlink, beter bekend als Johan de Boterhammenman. Met zijn project 'Niet graag een lege maag' zorgt hij ervoor dat kinderen in Rotterdam-Zuid, waarvan de ouders geen ontbijt of lunch kunnen betalen, toch een boterham te eten krijgen.

Ook via Dream or Donate was geld opgehaald voor dit initiatief. Toen Johan dat weken geleden wilde laten uitbetalen, bleken er problemen.



"Ik heb al weken geleden een uitbetaling aangevraagd en dat zou allang op mijn rekening moeten staan. Op mail reageert Dream or Donate niet en er is geen telefoonnummer van het bedrijf", schrijft Johan op de Facebookpagina van Niet Graag Een Lege Maag.

"Nu keek ik vandaag weer of het bedrag al overgemaakt is, blijkt dat hun site niet meer te vinden is. Het Twitter-account bestaat niet meer en er is niks meer te vinden over deze crowdfundingsite."

Johan gebruikt het geld van de crowdfunding om eten en drinken te kopen voor de kinderen: "Ik maak me zorgen over waar het geld is en of ik het geld dat ooit gedoneerd is, ooit nog zal krijgen."

Geen aangifte

Oprichter Mastenbroek zegt dat hij niet naar de politie is gestapt om aangifte te doen van hacken. "Dat is me al vaker overkomen en toen heeft de politie niets kunnen doen."