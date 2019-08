Franklin Brown over songfestival: 'Maastricht is bijna een soort buitenland'

In de ogen van de Rotterdamse zanger Franklin Brown kan het bijna niet anders dan dat Rotterdam de gaststad van het Eurovisie Songfestival wordt. "Maastricht is een mooie stad, maar het is bijna een soort buitenland. Ik heb daar regelmatig zelf opgetreden, maar Rotterdam is nu eenmaal de wereldstad waar het moet gaan gebeuren."

Franklin deed in 1996 samen met Maxine mee aan het Eurovisie Songfestival. Het liedje 'De eerste keer' eindigde in Oslo op de zevende plek en kwam in de Nederlandse hitparades op drie.

Tegenwoordig is Franklin zanger van de Tiny Little Bigband, maar hij houdt het songfestival nog ieder jaar in de gaten. "Ik hoop van harte dat het Rotterdam gaat worden", zegt hij op Radio Rijnmond.

Nederlandse hotels

Ook volgens Franklin is Ahoy geknipt voor het songfestival, met genoeg zalen voor de hordes pers die op het evenement duiken. Maar volgens de oud-deelnemer is er ook een economische reden om voor Rotterdam te kiezen: "Ik denk dat het heel belangrijk is wanneer je zo'n groot evenement in Nederland hebt, dat je ook de omliggende hotels in Nederland moet hebben. Als je naar Maastricht uitwijkt, zullen België en Duitsland daar veel profijt van hebben.

"Ik ben er elk jaar nog wel mee bezig. Het is iets wat ik bewust heb meegemaakt en een warm hart toedraag. Dit jaar heb ik het tijdens een optreden tussendoor kunnen kijken.

Franklin heeft met Maxine veel aanvragen gekregen om te spelen, maar heeft ook al de nodige verplichtingen met zijn huidige band. Toch staat hij open om meer betrokken te zijn bij het songfestival: "Ik blijf er actief bij, als ik meer zou kunnen betekenen: graag!"