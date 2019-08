Drie kandidaten voor vrijwillige Dierenambulance na noodoproep

De oproep van Dierenambulance-vrijwilliger Edwin Verhoeven voor nieuwe vrijwilligers, heeft deze week drie serieuze kandidaten opgeleverd. Hij maakt zich grote zorgen over het tekort aan centralisten, chauffeurs en bijrijders. Daardoor staat de toekomst van de Dierenambulance onder druk.

"Het is nog niet veel, maar alle beetjes helpen", zegt Edwin donderdagochtend op Radio Rijnmond. "Dit zijn serieuze kandidaten. Er begonnen ook mensen over betalen, maar het is een vrijwilligersorganisatie dus salaris krijg je niet", voegt hij toe.

Wel word je intern opgeleid. "Het kost je verder niks. Wat we alleen zoeken is gemotiveerd personeel", zegt Edwin. De enige vereisten zijn een rijbewijs, stratenkennis en beheersing van de Nederlandse taal.



Het is moeilijk om vrijwilligers te vinden, omdat mensen tegenwoordig een fulltimebaan hebben, denkt Edwin. "Dan gaan ze wat minder vrijwilligerswerk ernaast doen." Zelf heeft hij een volledige baan. In de avonduren en weekenden werkt hij als centralist vanuit huis voor de Dierenambulance.

Beschikbaarheid

De chauffeurs van de ambulance werken in diensten. Overdag van 08:30 tot 17:00 uur, daarna de avond en de nacht. Maar wie daar maar een deel van beschikbaar is, kan altijd over de beschikbare tijden praten, stelt Edwin gerust.

De Dierenambulance rijdt in het weekend nu nog maar met één wagen, dat waren er lang twee. Daardoor kunnen de dierenredders niet meer op elke melding afkomen.

Wie wil solliciteren, kan een cv en motivatiebrief sturen naar info@dierenambulance.nl.