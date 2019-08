Feyenoord plaatst zich met ruime overwinning voor groepsfase Europa League

Feyenoord heeft zich donderdag geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. Hapoel Beer Sheva werd in Israël met 0-3 verslagen, nadat de eerste wedstrijd ook al in een 3-0 overwinning eindigde voor de Rotterdammers. Orkun Kökcü, Steven Berghuis en Wouter Burger scoorden voor Feyenoord.

Zoals verwacht begon de wedstrijd stormachtig. In een kolkend Yaakov Turner Stadion begonnen de Israëliërs goed aan de wedstrijd. Zij dwongen Kenneth Vermeer tot het uiterste te gaan. Hij redde Feyenoord meerdere keren van een achterstand in de beginfase.

Gemiste kansen, rode kaart

Maar niet alleen Beer Sheva kreeg kansen. Feyenoord was via Luciano Narsingh en Steven Berghuis bijvoorbeeld gevaarlijk. Goals leverde het uiteindelijk niet op, ondanks dat het makkelijk 3-3 had kunnen staan bij rust. Beer Sheva kreeg voor rust nog wel een domper te verwerken. Hanan Maman kreeg namens de thuisploeg een rode kaart vanwege een beuk tegen Rigdeiano Haps.

Soepele tweede helft

Na rust was Feyenoord met een man meer meteen heel gevaarlijk. Zo gevaarlijk zelfs dat het een doelpunt opleverde. Karsdorp bezorgde de bal bij Orkun Kökcü, die kon binnentikken. Daarna ging Feyenoord door. Het was de bovenliggende partij en kon de score zo’n vijf minuten later verdubbelen. Steven Berghuis schoot, na een mooie pass, de bal voor de Rotterdammers binnen. Het derde doelpunt was de mooiste. Wouter Burger nam de bal op de rand van het strafschopgebied stijvol mee en schoot behendig binnen: 0-3.

Naoufal Bannis kreeg in de slotfase nog twee enorme kansen op zijn eerste Europese doelpunt. Hij kopte een voorzet op de lat én kreeg een strafschop mee. Die mocht hij van Steven Berghuis nemen, maar hij schoot de bal op de doelman.

Loting

De loting van de Europa League vindt vrijdag 30 augustus plaats om 13.00 uur in Monaco. Dan wordt bekend tegen wie Feyenoord het opneemt in de groepsfase van de Europa League.

Opstelling Feyenoord

Vermeer, Karsdorp, Botteghin, Ié, Haps; Tapia, Fer, Kökcü, Berghuis, Narsingh, Larsson

Scoreverloop

46' 0-1 Orkun Kökcü52' 0-2 Steven Berghuis61' 0-3 Wouter Burger

Bijzonderheden: 42' rode kaart Hanan Maman

Volg hieronder onze liveblog rondom de wedstrijd.