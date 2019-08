19-jarige bakker moet 'speciale bloem' voor WK Boulangerie uitleggen aan douane

Als 19-jarige meedoen aan het WK Boulangerie in Rusland is al spannend genoeg, maar het avontuur begon voor Tim Bienefelt uit Sommelsdijk al bij de douane. De jonge bakker mocht vier ingrediënten meenemen, waaronder speciale Nederlandse bloem en Nederlandse suiker. Daar had de douane een aantal vragen over.

Tim werd uiteindelijk dertiende in de Russische stad Kazan en hield er naast de eer een baan aan over. De tweedejaars bakkersleerling aan het Albeda in Rotterdam gaat bij Bakkerij Vreugdenhil in Maasdijk aan de slag.

"Boulangerie, dat is eigenlijk wat luxer brood", vertelt Tim over zijn deelname aan het WK. "We moesten allemaal dingen maken van brood. Croissantjes, brioches, een showstuk helemaal van brood en heel veel producten die je ook terugvindt in de bakkerij."

Tim gebruikte een recept dat zijn oom heeft gebruikt op een eerder WK. Die werd vorig jaar wereldkampioen.

Onbekende ingrediënten

De deelnemers moesten alles daar bereiden, grotendeels met producten uit Rusland. "We mochten een paar ingrediënten zelf meenemen, maar voor de rest moesten we alles van daar gebruiken. Dus de ingrediënten kenden we niet, de bloem kenden we niet, dus het was ter plekke kijken wat je had", legt Tim uit.

Hij mocht zelf vier grondstoffen meenemen, waaronder speciale bloem en suiker uit Nederland. Dat vonden ze niet zo leuk bij de douane en het werd afgenomen. "Na controle wat het echt was, mochten we het toch meenemen." Ook de terugreis liep iets anders dan gepland. Tim miste het vliegtuig, alle koffers zijn achtergebleven in Praag.