Honderd jaar Bauhaus maakt kans op Tentoonstellingsprijs

Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van Bauhaus wijdde het museum een tentoonstelling aan de kunst- en ontwerpschool. Dat was overigens meteen de laatste voorstelling van het museum, voordat Boijmans zeven jaar dicht is gegaan voor de renovatie.



Andere kanshebbers voor de titel zijn onder meer de tentoonstelling 'Escher op Reis' in het Fries Museum in Leeuwarden, een tentoonstelling over Leonardo da Vinci in het Teylers Museum in Haarlem en een expositie over Iran in het Drents museum in Assen.

Het publiek kan tot 1 oktober een stem uitbrengen op een van de genomineerde exposities. De winnende tentoonstelling krijgt tienduizend euro.