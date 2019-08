Best of Nature: 'Zeearenden op Flakkee zijn een cadeautje'

Het gebied bestaat uit zo'n 1500 hectare aan drooggevallen grond, waar Heckrunderen en Fjordenpaarden grazen. "De uitgestrektheid van het gebied vind ik heel bijzonder. De Veluwe is ook mooi, maar hier kijk je van je af", zegt Anne Marijke Elema. Zij is vrijwilliger bij Staatsbosbeheer en woont zelf op Flakkee.

De Slikken van Flakkee zijn normaliter grotendeels afgesloten. Staatsbosbeheer organiseert in de zomermaanden excursies met een speciale wagen, zodat bezoekers toch wat van het gebied kunnen zien. Want ook de boswachters komen er nauwelijks.

Mooi en waardevol

Ook de Hellegatsplaten bij Ooltgensplaat zijn niet vrij toegankelijk. "We komen hier alleen voor beheer of voor vee", zegt boswachter Ronald in 't Veld. "Dat is misschien maar drie keer per jaar. Dit gebied is eigenlijk toch een beetje je kind. Het is je werk, maar doordat het zo ontzettend mooi en waardevol is word je er gewoon blij van."

De kroon voor de boswachters is het broeden van zeearenden in het gebied. "Dat hadden we ooit gehoopt, maar nooit verwacht", zegt boswachter Arjan Verspille. "Ik krijg gewoon kriebels in mijn buik, echt waar", zeggen beide mannen terwijl ze door hun verrekijker naar een van de arenden kijken. "Dit is echt een cadeautje. Fantastisch hè?"