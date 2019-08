Kijk terug: Dennis en Sinclair bij Feyenoorders in Israël

Feyenoord-supporters in Beer Sheva

Dennis van Eersel en Sinclair Bischop zijn in Israël om verslag te doen van Hapoel Beer Sheva tegen Feyenoord. De verslaggevers verkennen zoals bij iedere Europese uitwedstrijd van de Rotterdammers de stad.

Ook ditmaal komen ze verschillende Feyenoord-supporters tegen. Eén van hen is Remco Ravenhorst, voorzitter van FSV De Feijenoorder. Hij ziet dat zijn medesupporters zich uitstekend gedragen. ''In De Kuip hebben we weinig tot geen problemen gehad. Dat ging vlekkeloos. Feyenoord heeft niets tegen welk geloof dan ook. Iedereen hoort er bij. De mensen die het voor het zeggen hebben, hebben dat toen kunnen zien. Dat heeft ook een hoop spanning weggenomen.''



Hapoel Beer Sheva - Feyenoord begint donderdagavond om 19:30 uur en is uiteraard in zijn geheel te volgen via Radio Rijnmond.