Moniz duidelijk over vertrekwens Fortes: 'Geen sprake van'

De toekomst van Jeffry Fortes blijft ook in de laatste dagen van de transferwindow onzeker. De verdediger van Excelsior wil graag de stap terug naar de eredivisie maken, maar zijn trainer Ricardo Moniz is duidelijk: ''Geen haar op mijn hoofd die er aan denkt dat ik die jongen laat gaan.''

''En wij als club bepalen toch? Hij is één van de beste spelers van de eerste divisie. Of hij dit seizoen bij Excelsior speelt? Absoluut. Zeker als signaal naar de supporters. We willen kampioen worden. Dus geen sprake van'', aldus de trainer van de Kralingers.

Eén club in de eredivisie is volgens de speler zelf in ieder geval geïnteresseerd in de verdediger. ''Het is in de buurt ja'', zegt Fortes met een big smile. ''Maar zo lang er niks op papier staat, kan ik er geen uitspraken over doen. Al zou ik dat wel willen. Het is hopen en afwachten.''

Sparta, ADO Den Haag en RKC Waalwijk zeggen niet geïnteresseerd te zijn in de diensten van Fortes. Van Willem II is het bekend dat zij op zoek zijn naar een nieuwe rechtsback, aangezien Fernando Lewis langdurig geblesseerd is. Ook Feyenoorder Bart Nieuwkoop wordt met de Tilburgers in verband gebracht. De Brabanders waren niet bereikbaar voor commentaar.

