VIDEO: RTV Rijnmond keurt MECC Maastricht voor songfestival

Vrijdag weten we of Rotterdam of Maastricht het Eurovisie Songfestival mag organiseren. Partygoeroe Ted Langenbach en RTV Rijnmond verslaggever Tenny Tenzer gingen naar Limburg om te peilen hoe Songfestivalproof Maastricht is.

In de derde en laatste aflevering testen ze expositie- en congrescentrum MECC Maastricht. Hier wordt het hoofdevenement gehouden en het is de concurrent van Rotterdam Ahoy. Volgens Ted Langenbach is het plein voor de hoofdingang 'zeer glamoureus'. 'Ik zie parkeergarages, twee- en driesterrenhotels en wat leuke afwerkplekken', aldus een 'kritische' Langenbach.

Niet het beste gebouw

MECC bestaat uit twee hallen die bij elkaar ongeveer 20-duizend vierkante meter beslaan. Directeur Rob van de Wiel van MECC: "We hebben een plan gemaakt voor ruim 12-duizend bezoekers. Ik denk oprecht dat wij niet het beste gebouw hebben. Maar we hebben er zoveel omheen. We zijn op een aantal punten best wel concurrerend."

Kijk hierboven naar de derde en laatste aflevering van Ted en Tenny in Maastricht.