Feyenoord ook maatschappelijk actief in Israël

Ook buiten het stadion is Feyenoord actief in Beer Sheva. De maatschappelijke tak van de club werkt in Israël nauw samen met die van Hapoel Beer Sheva. "De kids lachen allemaal. Hartstikke tof", vertelt Dennis Besems van de Feyenoord Academy.