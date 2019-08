Boskamp over Feyenoord: 'Speel met Sinisterra in plaats van Narsingh'

Willem van Hanegem gaf gister aan Radio Rijnmond aan dat Feyenoord helemaal geen extra spits hoeft te halen. 'De Kromme' heeft veel vertrouwen in Nouafal Bannis. Boskamp is het daar niet mee eens. ''Als Jorgensen fit zou zijn, was het gezeik al veel minder. Bannis is een enorm talent en het moet niet gaan zoals met Vente. Hij moet spelen. Ik kan wel volgen wat die Kromme zegt, maar je kan niet alle druk op een jong ventje zetten. Er moet zeker een spits bij.''



Over de voorspelling van Hapoel Beer Sheva - Feyenoord is Boskamp helder: '0-2'.



