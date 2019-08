Hoekse Lijn nog steeds op schema voor opening 30 september

Dat blijkt donderdag uit een voortgangsrapportage. "Een belangrijke stap op weg naar exploitatie van de Hoekse Lijn", zegt wethouder Van Gils. "Het testen gaat goed. We gaan er nog steeds vanuit dat dat 30 september de eerste reizigers mee kunnen." Er zijn tot nu toe 1300 testritten gemaakt op de lijn tussen Rotterdam en Hoek van Holland.

De metro's op de Hoekse Lijn zouden eerst in september 2017 al rijden. Maar de software gooide roet in het eten. Volgens Van Gils is de openingsdatum van 30 september nu wel vrijwel zeker.

"Wij doen er – RET, Gemeente, MRDH - alles aan om deze datum te halen, maar voor een aantal zaken blijven we afhankelijk van anderen. Ook al is de kans klein, het is mogelijk dat er tijdens het testen nog iets gebeurt waardoor onvoorziene vertraging optreedt."

Eind september is een update van de software gepland. "Daarmee is de verwachting dat een groot deel van de storing wordt opgelost."