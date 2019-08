Gratis fietslessen op universiteit: 'ik deed aan spookrijden'

Gratis fietslessen zijn in trek bij buitenlandse studenten van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ze leren er in sneltreinvaart om de fiets onder controle te houden en hoe het zit met de verkeersregels.

Op de lessen kwamen donderdag studenten af uit onder meer China, India en Mexico. Ze zijn thuis niet gewend om te fietsen.

Voor Pai uit China was het vandaag de eerste keer dat zij op een fiets stapte. Ze was vooral aan het steppen met de fiets. "Het is erg moeilijk voor mij! Ik hoop dat ik in balans kan blijven."

Sommige studenten hebben op eigen houtje al geoefend. "Ik ben al een paar dagen zelf aan het fietsen. Ik ben er nu achtergekomen dat ik veel dingen verkeerd deed", vertelt studente Monica uit India.

Ze wist niet dat ze haar hand moest uitsteken om de richting aan te geven. "Ik deed ook aan spookrijden."

"Ze leren ook dat je niet meer mag appen op de fiets", vertelt Jochem van Laar van de Erasmus Universiteit. Hij wil de studenten graag veilig op weg sturen.