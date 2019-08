Aanmeldingen voor daklozenopvang nemen toe: 'Politiek moet niet praten, maar doen'

Het aantal daklozen in Nederland is in tien jaar tijd verdubbeld. Yolanda Groeneweg van de stichting Op Weg Naar Huis probeert al jaren daklozen aan een huis te helpen en merkt dat het aantal aanmeldingen bij haar stichting blijft groeien.

Groeneweg vangt meerdere daklozen op in panden in Oud-Beijerland en Capelle aan den IJssel. Die panden heeft ze kunnen huren van woningbouwverenigingen. De daklozen mogen een aantal maanden blijven en in de tussentijd wordt een plan van aanpak opgesteld om hun leven weer op de rit te krijgen.

"Voorheen kregen we wekelijks aanmeldingen, nu is dat bijna dagelijks", legt Yolanda uit. "We hebben een wachtlijst die heel groot is. We doen ons best, maar meer dan ons best kunnen we niet doen."

Volgens Yolanda is er gewoonweg te weinig geschikte woonruimte beschikbaar. "Er zijn geen betaalbare woningen, er zijn geen huurwoningen in de middenklasse. Mensen gaan uit elkaar, dat kan gebeuren. Maar ook dan is er geen woonruimte beschikbaar. Daklozen zijn zeker geen luie mensen; het komt in alle lagen van het milieu voor."

Van een miljoen naar niks

Sjaak Akkermans is ex-dakloze en houdt momenteel toezicht op de opvang in Capelle aan den IJssel. Hij had meerdere bedrijven, tot in 2013 het noodlot toesloeg. Hij kwam met ernstige hartproblemen in het ziekenhuis terecht en lag wekenlang in coma. Tijdens die periode ging het bergafwaarts met zijn zaken.

"Ik had een leven als een prins, echt waar. Ik kwam niets tekort. Ik dacht ook: met die Akkermans gebeurt niets." Het tegendeel werd bewezen. "Ik ging van een miljoen naar niks, absoluut niks. Nul komma nul. Met hulp van Yolanda ben ik er uiteindelijk weer bovenop geraakt. Als ik die stichting niet zou hebben, zou ik nu een heel ander zicht hebben."

Niet praten, maar doen

Yolanda maakt zich zorgen over de toekomst. Ze is bang dat het aantal daklozen alleen maar blijft groeien als er niet wordt ingegrepen. "Waar is die politiek nou? Ze práten voornamelijk over dak- en thuisloosheid, maar je moet niet praten. Je moet iets doen om het probleem op te lossen."

Volgens Yolanda is de oplossing duidelijk: er moeten meer woningen komen. "Wat begrijpen ze daar niet aan? Ik weet niet waar het probleem ligt, maar zo moeilijk lijkt het niet."