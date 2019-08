Veel vertraging door kettingbotsing op A12

Eén bestuurder raakte licht gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De ravage is enorm. Er zijn drie rijstroken dicht. Voor het verkeer is maar 1 rijstrook en een vluchtstrook open. Dat leidt tot flinke vertraging op de A12 richting Utrecht.

Verkeer vanuit onze regio naar Utrecht kan het beste rijden via de A15 en A27.

[twitter:https://twitter.com/RWSverkeersinfo/status/1167086018585079808]