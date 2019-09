Ruud de Boer ontmoet... binnenvaartschipper Liana

Liana Engibarjan wist al vrij vroeg wat ze wilde worden: clown of schipper. Door de zeeverkenners werd het het laatste. Een jonge vrouw in de 'mannenwereld' van de scheepvaart: dat valt op.

Inmiddels zet ze zich al jaren in voor de binnenvaart, een beroepsgroep die meer aandacht verdient en vooral: meer personeel. Want personeel voor de binnenvaartbranche is lastig te vinden terwijl deze tak zo belangrijk is voor onze regio en de rest van ons land.

