Tuindorp viert honderdjarig bestaan: 'we roddelen wel, maar letten ook op elkaar'

Tuindorp IJsselmonde: 'Tuurlijk roddelen we, maar we letten op elkaar.'

Tuindorp is IJsselmonde is een dorp in de stad. Het is groen, het is rustig en de bewoners zeggen elkaar gedag op straat. 'Tuindorp' viert dit weekend het honderdjarig bestaan. "Natuurlijk roddelen we over elkaar. Maar we helpen elkaar ook als het nodig is."

Loop eens door de straten en voel de rust in je zakken. Alsof je vijftig jaar terug in de tijd springt, zo naar een scène uit 'Toen was geluk heel gewoon'. Geen gejakker, maar fluitende vogels. Het leven is even een stuk overzichtelijker.

Het Dorp

Alie van der Sluis-Harreman (78) heeft haar leven liggen in de paar straatjes die Tuindorp groot is. Ze woont om de hoek van haar geboortehuis. "Op vakantie ga ik niet. Dit is mijn plek. Ik heb ooit kort ergens anders gewoond. Ik vond het vreselijk."

Ook Dit de Jong (79) houdt zielsveel van haar Tuindorp. Met haar vriendinnenclub is het dikke mik. Ze drinken een drankje in een van de tuinen en maken (veel pikante) grapjes. Als de ballade 'Het Dorp' van Wim Sonneveld wordt gedraaid, laat dat geen van de dames onberoerd.

Op elkaar letten

"Wat Tuindorp tot Tuindorp maakt, is dat we op elkaar letten", zegt De Jong. "Hier zal niemand drie weken dood in huis liggen." De bewoners van de 62 woningen kennen elkaar goed. "Al wordt het door alle nieuwe mensen wel iets minder", aldus Van der Sluis.

Typisch Tuindorps: het woord 'mevrouw' wordt niet gebruikt. Dat is hoogstens 'vrouw' plus achternaam. En ook aan aangetrouwde namen doen ze niet in de dagelijkse omgang. "Iedereen kent mij als meisje Harreman", zegt Alie Van der Sluis-Harreman.

Eeuwfeest

Tuindorp werd een eeuw geleden gebouwd om de arbeiders een huis en een tuin te kunnen geven. De eerste steen ligt er nog. Een eeuw later is het wijkje een oase van rust in het vaak hectische Rotterdam-Zuid. Deze ochtend komt de enige herrie van een bewoner die met bladblazer aan het werk is in de tuin.

De bewoners hebben een eeuwfeest georganiseerd dat zaterdag gehouden wordt. De verwachting is dat er tweehonderd oud-bewoners komen. "Want als Tuindorp eenmaal in je hart zit, dan blijft het daar", zegt De Jong. De Amazing Stroopwafels komen spelen, er is een grote verloting en nog veel meer.

En dat ook 'emigranten' Tuindorp nooit vergeten zal dan duidelijk worden. Tot aan Groningen maken ze de reis om het eeuwfeest van het mini-wijkje te vieren.