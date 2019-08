Achterdeur coffeeshop: 'je gooit een envelop 's nachts de straat op en 's ochtends ligt de skunk op de deurmat'

Cannabis komt illegaal via de achterdeur naar binnen en gaat in kleine porties via de voordeur in alle openheid naar buiten. Het is de paradox waar exploitanten van coffeeshops al jaren mee worstelen.

Zij zijn voor de bevoorrading aangewezen op 'criminele' leveranciers. In 2021 doen tien steden mee aan een proef met staatswiet waaronder Hellevoetsluis met een coffeeshop in de vestingstad. Rotterdam doet niet mee omdat burgemeester Aboutaleb een deelname van alle veertig coffeeshops in de stad een onhaalbare zaak vindt.

Veiliger en gezonder

Een coffeeshop aan de Beijerlandselaan in Feijenoord is teleurgesteld. "Het is heel erg jammer dat de burgemeester heeft besloten dat hij niet alle coffeeshops op een rij krijgt", zegt Myranda Bruin van Coffeeshop 123.

Al jaren hunkert deze Rotterdamse coffeeshophouder naar het reguleren van de bevoorrading van wiet en hasj. "Wij zitten al veertig jaar in een grijze zone waarbij wel de voordeur is geregeld maar niet de achterdeur. Het is veiliger, gezonder en de Belastingdienst zou er ook nog eens blij van worden."

Aan het einde van de middag, als veel mensen uit hun werk komen, is het spitsuur in de coffeeshop in Feijenoord. Ze staan zelfs in de rij voor het loket: "graag twee voorgedraaide amnesia en twee voorgedraaide polm", vraagt één van de klanten. In het assortiment zitten vijf soorten wiet en vijf soorten hasj.

Schimmige wereld

Voor de coffeeshop is het een heel gedoe om het assortiment dagelijks goed aangevuld te krijgen. Dat speelt zich af in de illegaliteit. "Wij zouden 's avonds kijken wat er op is, bijbestellen en geleverd krijgen de volgende dag. Maar nu moet ik 's avonds een envelop de straat op gooien, de zwarte markt op en 's ochtends ligt er dan skunk op mijn mat. Bij wijze van spreken", zegt Myranda Bruin.

Ze schetst de schimmige wereld van de cannabisteelt. De coffeeshopexploitant doet vooral zaken met kleine telers en thuiskwekers op basis van goed vertrouwen. "Het zijn kleine telers waar ik op vertrouw dat ze geen pesticiden en giftige stoffen gebruiken maar daar kan ik mijn hand niet voor in het vuur stoppen. We hebben geen laboratorium, we testen al veertig jaar op onze zintuigen en ervaring."

Bruin heeft er schoon genoeg van dat ze al zoveel jaar voor de bevoorrading in een illegale en duistere wereld moet opereren. "Het is een grijs gebied en ik word ook wel eens voor crimineel uitgemaakt."

Rennen naar schuurtje

Een goed lopende coffeeshop kampt ook met de streng gelimiteerde voorraad van wiet en hasj in de zaak. Maximaal 500 gram mag een coffeeshop op voorraad hebben. "Dat is als een horeca-ondernemer die twee flesjes bier in de koelkast mag hebben staan en steeds naar een kratje in zijn schuurtje moet rennen om aan te vullen." Volgens Bruin zou het experiment ook aan deze onwerkbare situatie een einde maken.

In 2021 gaat de proef met staatswiet van start en daarna is het afwachten of en wanneer gereguleerde teelt landelijk geregeld gaat worden. 'Ik kijk uit naar het assortiment, naar een goede kwaliteit, een goede kwaliteit en een goede voorlichting. We gaan met zijn allen proberen er een succes van te maken."