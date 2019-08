Hoek van Holland viert start Wereldhavendagen

Ton van Anraad van de gebiedscommissie: "Hoek van Holland is van oudsher een havendorp en het is geweldig dat we dit jaar opnieuw onderdeel zijn van de Wereldhavendagen".

Zo meert van 1 tot 5 september de Hr Ms Mahu aan in de Berghaven in Hoek van Holland. Het is de enige nog varende ondiepwater mijnenvegers van de Van Straelenklasse. Rond 1960 werden zestien van deze mijnenvegers in gebruik genomen. Ruim twintig later gingen de mijnenvegers met pensioen.

Tijdens de aanwezigheid van de Mahu zijn er diverse evenementen voor Hoekenezen. Zo is er een uitgebreid programma op zondagmiddag van 15:00 uur tot 19:00 uur met een optreden van zangeres Maan.